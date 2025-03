Paul Van Himst fel onder de indruk van jonge JPL-speler: "Van zo'n parcours droom ik nu ook voor mijn kleinzoon"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Amando Lapage maakte deze winter de overstap van Anderlecht naar Westerlo. Niet waar hij op had gehoopt, maar bij paars-wit duurde het allemaal te lang. Grootvader Paul Van Himst ziet dat alles nog kan.

Amando Lapage (20) hoopte op een doorbraak bij Anderlecht alleen kwam die er maar niet. Hij mocht een keer of vier spelen bij de hoofdmacht, maar kwam toch vooral uit in de Challenger Pro League bij de U23.

Deze winter koos hij dus voor een nieuw avontuur. Lapage was het wachten bij Anderlecht beu en tekende bij Westerlo, waar hij nog steeds wacht op zijn eerste basisplaats.

Utrecht was ook geïnteresseerd, terwijl Anderlecht hem uiteindelijk nog een ferme contractverlenging aanbood. "Dat hoorde ik ook, maar het sportieve project ontbrak", zegt Lapage bij Gazet van Antwerpen.

Zijn keuze was al gemaakt. "Ik ben inderdaad ook in Utrecht geweest, waar ik sprak met coach Ron Jans. Mijn oud-ploegmaat Alonzo Engwanda krijgt daar best wat kansen, maar finaal aanvaardde Anderlecht het bod van Westerlo."

Niet helemaal het scenario waar Lapage op hoopte, maar hij is nog jong en alles kan nog. Paul Van Himst hoopt dat hij het op een manier kan doen zoals Matte Smets van Racing Genk.

"Weet je wie een goed voorbeeld is voor Amando? Matte Smets. Opengebloeid bij STVV, doorgegroeid bij Genk en Rode Duivel geworden. Van zo’n parcours droom ik nu ook voor mijn kleinzoon", klinkt het bij hem.