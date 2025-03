Pijnlijke trend zet zich door: volgende topper met dubbele nationaliteit laat Rode Duivels links liggen

Zakaria El Ouahdi, de linksachter van KRC Genk, heeft nog niet definitief gekozen voor welk land hij zal spelen op internationaal niveau. Maar zijn voorkeur heeft hij al duidelijk meegegeven.

Als het aankomt op voorkeuren voor steden, zegt hij dat hij in Antwerpen is opgegroeid, dus voor zijn vrienden zou hij die stad kiezen. “Maar Tanger is een ander niveau. Het leven daar is leuker. Je kunt er alles doen. ’s Nachts is alles er nog open. De mensen leven op straat", vertelt hij in HLN.

Hoewel Antwerpen zijn thuis is, heeft El Ouahdi een diepe band met Marokko. “In Marokko is het fenomenaal. De beste sfeer die er is. Ik ga sowieso twee keer per jaar naar daar. Stilaan merk ik dat ik vaker herkend word, maar bij Bilal of Hakimi is dat veel feller.”

De jonge verdediger heeft grote dromen als het gaat om de topcompetities. “De Premier League is samen met La Liga mijn grote droom. Anderzijds zou het ook geweldig zijn om hier de Champions League te mogen meemaken", zegt El Ouahdi. Hij voegt eraan toe: “Het hangt er ook vanaf welk team zich meldt. Liverpool, City, Arsenal, Real… Komaan, wie gaat daar nu neen tegen zeggen?”

Maar het idee om voor een van de grootste clubs te spelen, maakt El Ouahdi enthousiast. “Als Barcelona of Real zou bellen, zou ik spontaan beginnen bibberen,” vertelt hij. “Je kan zeggen dat een tussenstap beter is, maar wie weet, passeert die trein slechts één keer in je leven? We gaan zien wat de toekomst brengt. Ik luister hoe dan ook naar God. Hij is de beste planner.”

Als het gaat om zijn keuze voor de nationale ploeg, is El Ouahdi zeer duidelijk. Hij heeft zijn voorkeur voor Marokko, de nationale ploeg waarvoor hij zich voelt aangetrokken. “De Leeuwen van de Atlas", zegt hij zonder aarzeling.