Aanvaller rolt RSCA in zijn eentje op en ziet levensbelangrijk ticket naderen: "Dat was de missie, daar ben ik echt wel van overtuigd"

Lierse heeft een belangrijke stap gezet richting de eindronde door met 3-1 te winnen van RSCA Futures. Niklo Dailly was met twee doelpunten de grote man bij de Pallieters.

Niklo Dailly beleefde een topavond tegen RSCA Futures en was met twee doelpunten de absolute matchwinnaar. Voor hem voelde de prestatie als een beloning na een seizoen met ups en downs.

“Ja, het voelt zo’n beetje als een beloning omdat ik het hoofd dit seizoen nooit liet hangen”, geeft hij aan in de Gazet van Antwerpen. "Ik was er vandaag wel op gebeten om mijn nut voor deze ploeg te kunnen bewijzen."

Lierse begon de wedstrijd tegen RSCA Futures met veel strijdlust en drukte meteen zijn stempel op het duel. De snelle openingstreffer van Dailly gaf het team dan ook het extra vertrouwen.

Zijn tweede goal was er een uit het boekje. Met de koelbloedigheid van een echte spits werkte hij een mooie aanval af en zette hij zijn ploeg op een veilige 3-1 voorsprong wat meteen de eindstand was.

FT | Le Lierse prend les 3️⃣ points et de quelle manière ! 💥👏 #LIEAND pic.twitter.com/rmfwm26TOL — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 8, 2025

Met deze overwinning verstevigt Lierse zijn positie in de strijd om een eindrondeticket. Dailly gelooft alvast in de kansen van zijn team. “Dat was de missie tegen RSCA Futures. Neen, dit Lierse zal tot het einde meedoen voor een ticket voor de play-offs. Daar ben ik echt wel van overtuigd.”