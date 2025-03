David Hubert haalt voor het eerst keihard uit naar zijn spelers: "Als ze denken op een mooie zondagochtend in mei te kunnen opstaan en top te zijn..."

David Hubert zag er letterlijk ziek uit van wat Anderlecht zondag op de mat bracht tegen Westerlo. Voor de eerste keer sinds hij trainer van paars-wit is, wond hij er ook geen doekjes om. De hele spelersgroep werd op de korrel genomen. En naar wat we zagen, had hij overschot van gelijk.

De 2-0-nederlaag tegen Westerlo zorgde voor een ongeziene uithaal van Anderlecht-coach David Hubert richting zijn spelersgroep. De trainer, die doorgaans beheerst blijft in zijn analyses, was na de wedstrijd bijzonder scherp en legde de vinger op de wonde: "Het gaat om de basisprincipes van voetbal. Duels winnen, sterker zijn dan je tegenstander, ballen veroveren. Als je dat verloochen, kom je niet in je spel."

Gebrek aan constante

Wat Hubert vooral frustreerde, was het gebrek aan constante in de prestaties. "Heel raar, omdat we vorige week in het moeilijkste stadion van België een uitstekende wedstrijd hebben gespeeld. Dan gaat het voor mij over een constante. Als je de pretentie hebt om bepaalde ambities uit te spreken, kan je niet de ene week aan 100 procent spelen en de andere aan 85 procent."

Als voorbeeld haalde hij het openingsdoelpunt van Westerlo aan: "Ik zeg altijd dat we vanuit de juiste intensiteit moeten spelen. Maar als je bij een corner het eerste contact verliest, het tweede contact verliest... Zo gaat het niet, zo draait voetbal niet."

Elke dag de drang om de beste te zijn

Volgens Hubert ontbreekt het sommige spelers aan de juiste mentaliteit. "Iedereen moet beseffen dat je niet gewoon op een mooie zondagochtend in mei gaat opstaan en daar een goeie dag gaat hebben. Daar geloof ik niet in. Elke dag moeten ze opstaan met de drang om de beste te willen zijn. Om het beste van zichzelf te geven. Elke dag, elke actie, match na match na match... Pas dan kan je spreken over succesvol zijn als club en ambities uitspreken."

De coach blijft geloven in progressie, maar waarschuwt dat er dringend lessen getrokken moeten worden. "Ik geloof in leren van zaken, maar het wordt tijd dat dat ook effectief gebeurt", aldus de coach die door de fans op de korrel werd genomen. "Het draait niet om individuen, maar om het team en de club. Je moet nederig zijn en vooral niet te veel spreken over bepaalde zaken, want anders gaat het nog lang duren."

Geen excuses

Technisch en tactisch kan er veel geanalyseerd worden, maar volgens Hubert ligt het probleem vooral in de basis. "Je kan alles bekijken, maar als de basis niet gerespecteerd wordt, dan kan je niet winnen. Als je denkt dat je het verschil kan maken op 85 procent, dan ben je verkeerd. Dat geldt in provinciale en in de Champions League."

De Anderlecht-coach sluit af met een duidelijke boodschap: "Voor mij gaat het niet over individuen, maar over het collectief. We willen de club terugbrengen waar ze hoort. Dat kan niet als we niet aan 100 procent zijn. Ik ben iemand die nooit zal opgeven. Ik ga eerlijk zijn, hard zijn als het moet."