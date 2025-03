Grote bezorgdheid in Saoedi-Arabië: Aleksandar Mitrovic met spoed naar het ziekenhuis gebracht

Al anderhalf jaar speelt Aleksandar Mitrovic in Saudi-Arabië. Al Hilal heeft fors op hem ingezet en bood maar liefst 52 miljoen aan Fulham als transfersom. De Servische aanvaller heeft niet teleurgesteld met 61 doelpunten in 68 wedstrijden sinds zijn komst bij de club.

Dit seizoen staat hij alweer op 13 doelpunten in 14 wedstrijden voor het team van Jorge Jesus. Mitro is in topvorm, maar zal de komende dagen het was rustiger aan moeten doen.

Het lokale medium Aiyadhiah rapporteert namelijk dat de voormalige Anderlechtspeler met spoed is opgenomen in het ziekenhuis nadat artsen een verhoging van zijn hartslag hadden vastgesteld.

🔵 Mitrovic has been in the hospital since dawn due to physical stress 🏥



Doctors have recommended complete rest after diagnosing an accelerated heart rate

Via: @ariyadhiah