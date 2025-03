📷 Inspiratie halen bij Club Brugge? Anderlechtfans sparen hun kritiek niet meer en roepen om ontslag

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht verloor met 2-0 van Westerlo. Voor heel wat supporters van paarswit is de maat helemaal vol.

Heel wat spelers krijgen op sociale media er stevig van langs over hun prestatie tegen Westerlo. Al is het vooral trainer David Hubert die op de korrel genomen wordt.

Geregeld dit seizoen was al te horen dat het verschil met Brian Riemer in het voordeel van de Deen ging en dat is nu nog meer dan ooit tevoren te horen.

Voor veel fans is de maat vol en mag het bestuur de knoop doorhakken om Hubert te ontslaan. Al is de vraag of de club daarvoor openstaat.

Laat ons stellen dat Hubert volgend weekend best wint van Cercle Brugge. Als dat niet gebeurt, dan zou dat wel eens de druppel kunnen zijn…

Eén van de supporters maakt de vergelijking met Club Brugge. Daar werd Ronny Deila ontslagen en leidde Nicky Hayen blauwzwart alsnog naar de landstitel. Al gaat die vergelijking niet helemaal op... Hieronder kan je enkele van de reacties van supporters van Anderlecht nalezen.

En de 2e helft start hij gewoon met dezelfde 11? Deze man is een veel slechtere coach dan Brian Riemer. Lachwekkend. #WESAND — Vince (@COYMMMMM) March 9, 2025

Hubert buiten, rits buiten, coosemans die wordt gelobt als een miniem, vazques die letterlijk NIETS kan, sardella die geen voorzet voorbij de eerste man krijgt,…



#WESAND — Mauve watch (@footballtakes03) March 9, 2025

Tijd om afscheid te nemen van David Hubert.



Er staan zoveel voetballers op het veld en er zijn geen patronen of ideeën zichtbaar.



Ja er waren veel blessures maar dit kan gewoon niet. Tegen godbetert Westerlo 2-0 verliezen zonder enige vorm van inzet. #wesand — @jonas0.0% (@Jonas_thumas) March 9, 2025

Naast het feit dat je 2-0 achter staat na een goal vanaf de middellijn en het makkelijk 4-0 had kunnen zijn, heb je zelf in 75min nog geen enkele deftige kans bijeen gespeeld. Dit is Anderlecht onwaardig, zowel spelers als coach.#Anderlecht #rsca #WESAND — Rsca34 (@AnderlechtRSC34) March 9, 2025

Il y a 1 an, Bruges a viré son coach avant les PO1 avec la suite qu’on connaît… on ne jouera certainement pas le titre mais si on change rien, on ne sera même pas européen #rsca #wesand — De Smedt Didier (@fs23didie) March 9, 2025

Wat een doffe ellende, toch maar eens een nieuwe trainer proberen @rscanderlecht . #WesAnd — Christophe Diels ©️ (Geen expert) (@denbokkerijder) March 9, 2025

Met Hubert verder doen is gewoon blijven op de zenuwen van de supporters werken en pure voetbal-zelfmoord. Kan iemand eens zeggen wat de strategie nu was de eerste 45 minuten? Iemand? @CouckeMarc misschien? #wesand — Ludwig (@LudwigBollaerts) March 9, 2025