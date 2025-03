Openlijke kritiek van topclub op competitieformat: "Waarom heeft Genk voor 18 ploegen gekozen?"

Dat er een consensus is over het competitieformat met 18 ploegen is vreemd. Al is daar een heel goede reden voor.

De Algemene Vergadering van de Pro League vond voldoende stemmen voor het nieuwe competitieformat met 18 ploegen, zonder play-offs.

Terwijl iedereen eigenlijk weet dat dit niet hetgeen is dat het Belgische voetbal nodig heeft. CEO Philippe Bormans legt uit hoe het allemaal gelopen is.

“De Pro League heeft de fout gemaakt verschillende thema’s op één hoop te gooien. Het format en de verdeelsleutel van de tv-gelden, plus de solidariteitsbijdragen, plus de betonnering van de U23-teams in 1B”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Die zaken zouden apart behandeld moeten worden. “We werden gedwongen ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen op alles samen. Dat vinden wij niet correct. Ik bekijk met de voorzitter of we verdere stappen gaan ondernemen. Vandaag zijn we er nog niet uit.”

Werk maken van de jeugd en promoveren met het beloftenteam is de insteek volgens de topclubs, maar daar wordt bij Union SG duchtig aan gewerkt, aldus Bormans nog.

“Maar als we een goede lichting hebben, wordt het overgrote deel van die spelers weggeplukt door die topclubs. Door de verankering van de beloftenploegen in 1B krijgen spelers nu ook garanties op speelminuten in het profvoetbal.”

Precies daarom werd gekozen voor het nieuwe format. Hij verwijst naar een andere topclub. “Waarom heeft Genk gekozen om voor een competitie met 18 te stemmen? Enkel omdat hun U23 niet kunnen degraderen naar het amateurvoetbal, waardoor anders een leegloop dreigt.”