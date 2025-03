Peter Vandenbempt snoeihard voor Koen Casteels na afscheid bij de nationale ploeg: "Dat vind ik heel kwalijk"

Koen Casteels heeft zijn afscheid bij de Rode Duivels aangekondigd op zondag, niet lang voor de interlands tegen Oekraïne. Dit lokt heel wat verschillende meningen uit.

Koen Casteels besloot na de terugkeer van Thibaut Courtois om te stoppen bij de Rode Duivels. De doelman was snoeihard voor de KBVB.

Hij was het niet eens met het feit dat er zoveel moeite gedaan wordt voor Courtois, terwijl er eigenlijk nooit een keepersprobleem was bij de Rode Duivels. Peter Vandenbempt kan zijn keuze begrijpen.

Dat wel, maar hij wil toch nog iets kwijt over de manier waarop. "Wat ik heel kwalijk vind aan de uitspraken van Casteels is dat hij beweerde dat de zaak-Courtois nog niet verteerd is bij veel spelers. Dat is nog even onrust stoken bij je afscheid", zegt hij bij Sporza.

"Hij zegt dat hij goed geplaatst is om dit aan te kaarten. Wel nee! Als je het schip verlaat, ben je net heel slecht geplaatst. Casteels spreekt ook over "heel veel spelers", maar hoeveel zijn dat er dan?", vraagt Vandenbempt zich af.

"We weten allemaal dat Courtois niet de populairste was door zijn franc-parler. Hij heeft al een paar collega's beledigd en met zijn actie tegen vele karren gereden. Maar spelers die problemen hadden met zijn terugkeer hadden dat al eerder kunnen aankaarten. Courtois zegt ook zelf dat hij bereid is om extra uitleg te geven aan iedereen die dat wil."

"Nu creëert Casteels een sfeer dat dat probleem-Courtois nog altijd leeft onder de Duivels. Dat is best mogelijk, maar ik vind het niet zijn beste uitspraak om dat nu in het wilde weg te poneren", besluit Vandenbempt.