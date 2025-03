Vincent Mannaert komt met opvallende reactie op afscheid van Casteels bij de Rode Duivels

Koen Casteels heeft een punt gezet achter zijn carrière bij de Rode Duivels. De doelman van Al-Qadsiah haalde daarbij fel uit naar de bond. Vincent Mannaert reageerde verrast op het nieuws.

Koen Casteels heeft problemen met hoe de KBVB omgaat met veel zaken. Dat maakte hij bij MidMid heel duidelijk. De doelman kondigde ook aan dat hij niet meer beschikbaar zal zijn voor de nationale ploeg.

Casteels vindt het raar dat Courtois zomaar zelf kan beslissen dat hij terugkomt, na heel het gedoe met Tedesco. Volgens hem denken veel spelers van de Rode Duivels hetzelfde over de situatie.

Ook het feit dat de bond zich voor sommigen meer lijkt in te spannen dan voor anderen, stoort hem. Vincent Mannaert heeft ondertussen zelf ook gereageerd op het nieuws. Casteels belde hem na zijn deelname bij MidMid.

"Voor mij kwam dit toch deels aan als een verrassing daar ik een laatste positief contact had met Koen na de aanstelling van Guy Martens als ad interim keeperstrainer", opende Mannaert volgens HLN.

"Maar ik heb alle respect voor zijn beslissing, zeker nu hij mij ook aangaf in een andere fase van zijn carrière te zitten en de volledige focus te willen richten op zijn club in Saudi-Arabië, waarbij ik hem alle succes toewens", besluit hij.

De Sportief Directeur van de voetbalbond houdt het kort en gaat zeker niet in detail. Over de redenen van het vertrek van Casteels praat hij ook niet... En al zeker niet over Thibaut Courtois. Opvallend.