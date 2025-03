'Gent hakt een héél belangrijke knoop door over Danijel Milicevic als T1'

Danijel Milicevic is punten aan het scoren. De T1 ad interim loodste KAA Gent naar de Champions Play-Off. De Oost-Vlamingen zetten de zoektocht naar een nieuwe coach (voor even) in de koelkast.

Danijel Milicevic nam het roer bij KAA Gent enkele weken geleden over van Wouter Vrancken. En met succes: na draws tegen Club Brugge en KAA Gent toonden De Buffalo's zich te sterk voor Antwerp FC.

Meer zelfs: Gent is ondertussen zeker van een plaats in de Champions Play-Off. Extra opvallend: het is inmiddels zes seizoenen geleden dat De Buffalo's in de nacompetitie nog eens tot de elitegroep behoorden.

KAA Gent zoekt (voorlopig) géén nieuwe coach

Het Nieuwsblad weet dat Milicevic voorlopig op post zal blijven. Gent was de voorbije weken op zoek naar een vaste T1, maar die zoektocht gaat voor even in de koelkast.

Milicevic heeft nog geen vrij spel, maar mag wel het seizoen uitdoen als T1 (ad interim) van Gent. De Bosniër krijgt de komende weken zijn kans om te bewijzen dat de voorbije weken geen toevalstreffers waren.