Hoe Westerlo zich de slimste toonde... nog voor de match, kapitein Haspolat juicht ploegmaat toe

Westerlo besliste de match tegen Anderlecht al in de eerste helft. Een heel vroege goal van Frigan en daarna een mooie trap van quasi aan de middenlijn van kapitein Dogucan Haspolat. En die kwam er niet toevallig.

Die goal kwam er na een blunder van Colin Coosemans, die ver voor zijn goal stond en de bal door de laagstaande zon niet meer deftig kon zien bij het teruglopen. Hij sloeg er ook knullig naast en Haspolat mocht zo vieren.

De aanvoerder van de Kemphanen mocht zijn doelpunt ook danken aan doelman Andreas Jungdal. "Het was onze doelman die me vroeg om te wisselen. Hij had tijdens de opwarming veel last van de zon", klonk het.

"Toen ik zag dat de doelman van Anderlecht uit zijn doel stond, waagde ik mijn kans. Zodra ik de bal raakte, wist ik dat hij binnen zou gaan. We hebben dus gewonnen dankzij het goede weer. Maar dit doelpunt is niet het mooiste uit mijn carrière: ik verkies mijn vrije trap tegen Union.”

Blijft de vraag waarom Coosemans net als Simon Mignolet geen pet opzette om de zon uit zijn ogen te houden. Navraag leerde ook dat Westerlo besliste om de eerste helft met de zon in de rug te spelen omdat die in de tweede helft al bijna weg zou zijn.

Door de zege is Westerlo bijna gered. Een puntje tegen Beerschot op de laatste speeldag moet volstaan. En mogelijk is dat zelfs niet nodig. “Deze zege doet enorm veel deugd. En dat tegen een tegenstander van formaat. Anderlecht blijft een ploeg met naam en faam, boordevol klassespelers."

"Voor een vol huis lieten we vanaf de eerste minuut grinta en de wil om te winnen zien. Al voor de aftrap had ik veel vertrouwen in mijn ploegmaats, omdat je aan alles kon merken dat we extra gemotiveerd waren. De hele week voorafgaand aan dit cruciale duel had ik al een goed gevoel.”