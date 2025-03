Marc Degryse vreest voor zwak Anderlecht en stelt zich serieus vragen: "Om moedeloos van te worden"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het gaat niet goed met Anderlecht, dat werd zondag nog maar eens duidelijk. Paars-wit ging kansloos onderuit tegen KVC Westerlo. Marc Degryse vraagt zich af of het nog wel goedkomt.

Anderlecht maakte op geen enkel moment aanspraak op punten tegen KVC Westerlo. Een combinatie van het goede spel dat de Kemphanen brachten en het feit dat paars-wit enorm zwak was.

David Hubert was terecht hard voor zijn spelers, want Anderlecht zijnde moet het beter. Ook Marc Degryse ziet dat het echt niet goed loopt.

"Vorig week schreef ik dat Anderlecht de komende maanden kan gebruiken om in topvorm aan de aftrap van de bekerfinale te komen. Maar als je zó uit vorm bent, begin ik mij af te vragen of dat allemaal wel nog goed komt", stelt hij bij Het Laatste Nieuws.

"Is Anderlecht niet stilaan aan het hopen op iets dat niet meer komt?", vraagt Degryse zich af. "Je moet ook naar David Hubert durven te kijken. Ik zie geen drive in de ploeg, geen overtuiging, geen aanpak."

De bekerfinale blijft toch nog de grote hoop bij Anderlecht. "Als voetballiefhebber is het om er moedeloos van te worden. Akkoord, een bekerfinale is één match, één dag — da’s iets apart. Zo heeft Anderlecht toch iéts om zich aan op te trekken", besluit Degryse.