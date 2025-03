Vandenbempt ziet vooruitgang bij topclub: "Dacht dat er niets meer dan een figurantenrol zou weggelegd zijn"

De plaatsjes voor de Champions' Play-offs zijn verdeeld. Na de overwinning op het veld van Antwerp, heeft nu ook Gent zijn stekje in de top 6 veroverd. Volgens Peter Vandenbempt zal Gent in die Champions' Play-offs wel eens meer dan een figurantenrol kunnen spelen.

Het is ondertussen al geleden van 2019 dat KAA Gent nog eens deelnam aan Play-off 1. Voor een club als Gent zal dat aangevoeld hebben als een eeuwigheid. Van op zijn zesde plaats zal Gent wellicht weinig betekenen in de titelstrijd, toch zullen ze hun zegje willen doen in de strijd om de Europese tickets.

"Tot een paar weken geleden dacht ik dat er voor Gent niets meer dan een figurantenrol zou weggelegd zijn", vertelt Peter Vandenbempt bij Sporza. "De uitslagen waren lang het resultaat van een volwassen dosis meeval."

Meer dan geluk

Sinds het aanstellen van interim-coach Danijel Milicevic heeft Gent de goede resultaten opgestapeld. Voorlopig is de Gantoise onder de Bosniër zelfs ongeslagen tegen top-6-teams. "Een pluim op de hoed voor coach Milicevic! Gent voetbalde alleszins beter dan Antwerp en momenteel moet het zeker niet onderdoen voor het tragische Anderlecht", aldus Vandenbempt.

"Gent maakt progressie", gaat de analist verder. "De 3-2 tegen rode lantaarn Beerschot ligt nog vers in het geheugen, maar intussen speelde Gent gelijk in Genk, thuis tegen Club Brugge en gisteren speelde het ook een goede wedstrijd in Antwerpen. Dat was allemaal meer dan geluk."

Niet alleen de coach, maar ook de spelers krijgen lof van Vandenbempt: "Een goede Kums zit, op zijn gezegende leeftijd, nog in de controletoren. Voorin valt me die Goore goed mee: de veelbelovende spits werkt hard naast Vanzeir. En met Lopes heeft Gent een cruciale pion gevonden op het middenveld."

Gent moet het volgende week opnemen tegen de voorlaatste in de stand, KV Kortrijk. Als de resultaten meezitten kan de Gantoise zelfs over Antwerp springen en naast Anderlecht komen op een gelijk aantal punten. Een ideale uitgangspositie voor de strijd om Europa.