📷 Unieke pop-up van familie Dierckx verkoopt dit weekend exclusieve kleding van profvoetballers

Komend weekend opent Ballers Market, het kledingproject van Linne Dierckx, een pop-upwinkel in Antwerpen. Op 15 en 16 maart kunnen fans kleding kopen van 22 profvoetballers in Hopland 4.

Het idee ontstond toen Linne Dierckx, de zus van voetballer Tuur Dierckx, zag hoeveel kleren haar broer had die hij nooit droeg. “Ik dacht: hier moeten we iets mee doen", vertelde ze eerder in Het Nieuwsblad.

Wat begon als een kleine pop-upwinkel, groeide al snel uit tot een groter project. Na het succes van de eerste verkoop startte Dierckx een webshop, waar fans kleding en accessoires van hun favoriete spelers kunnen kopen.

Tijdens de pop-upwinkel dit weekend verkopen verschillende profvoetballers hun kleding. Onder andere Daan Heymans, Gyrano Kerk, Tuur Dierckx, Maxime De Cuyper en Tessa Wullaert doen mee.

Ballers Market wordt vaak vergeleken met een soort van 'Vinted' voor profvoetballers. Veel spelers verkopen hun kleding niet via tweedehandsplatformen, terwijl er wel veel vraag naar is bij fans en modebewuste kopers.

Hieronder vind je alvast de bekende namen die deelnemen aan Ballers Market: