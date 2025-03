Zorgt terugkeer van Courtois voor nog meer heisa? 'Ook deze Rode Duivel denkt eraan om te stoppen bij de nationale ploeg'

De terugkeer van Thibaut Courtois bij de Rode Duivels zal de komende dagen en weken een hot topic zijn en blijven. Koen Casteels liet al weten dat hij niet langer selecteerbaar is. Maar zal hij de enige zijn?

Koen Casteels liet inmiddels al weten dat zijn carrière als Rode Duivel erop zit. De doelman kan zich niet vinden in de manier waarop de Belgische voetbalbond Thibaut Courtois opnieuw in de armen sluit.

"En ik ben niet de enige speler die er zo over denkt", liet Casteels ook meteen optekenen. Dé vraag stelt zich dan ook: volgen er de komende dagen of weken nog spelers die de internationale schoenen aan de haak hangen?

Keepersprobleem op komst?

Het Nieuwsblad weet dat ook Matz Sels in het verleden al heeft nagedacht over zijn toekomst als Rode Duivel. De terugkeer van Courtois heeft uiteraard ook een invloed op zijn toekomst.

Het is immers niet gek om te stellen dat Sels door de eigen prestaties - de doelman is dit seizoen één van de betere doelmannen in de Premier League - én de keuze van Casteels om in Saoedi-Arabië te gaan voetballen de nieuwe nummer één van de Rode Duivels zou worden.

Schaduw

Kan de doelman van Nottingham Forest zich schikken in een rol in de schaduw van Courtois? Op dit moment hebben we alvast nog geen verdere informatie ontvangen. De selectie van Rudi Garcia zal alvast veel duidelijkheid scheppen.