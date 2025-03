Zwaar teleurgestelde Rik De Mik rekent uitgerekend tegen 'zijn' Club Brugge op revanche

Rik De Mil en Charleroi zijn het voorbije weekend nog eens tegen een teleurstelling aangelopen. En dat vlak voor Club Brugge de Carolo's zal ontvangen komende zondagavond. Kan De Mil voor een stunt zorgen in het stadion dat hij zo goed kent?

Aan De Mil om een plan te bedenken dat de landskampioen vlak voor de play-offs aan het wankelen kan brengen. De Oost-Vlaming was het afgelopen weekend zwaar teleurgesteld in hoe Charleroi de partij tegen KV Mechelen aanvatte. "Een wedstrijdplan betekent niets als je niet met de juiste intensiteit aan een match begint. De intensiteit was belangrijker dan het wedstrijdplan."

Om tegen Club iets te oogsten, zal het op beide vlakken goed moeten zitten. De Mil wil ook niet dramatiseren na die plotse uitschuiver. "Dat wil niet zeggen dat we geen goed seizoen spelen, maar als het niet goed is, mag je het ook zeggen. We hebben dingen om van te leren en proberen deze week te reageren", wil hij in het Jan Breydelstadion een signaal van zijn spelers zien.

De Mil wil genoeg ambitie zien

De Mil hamert erop om voldoende ambitie te blijven koesteren, zelfs als je uit bij Club moet spelen. "We vechten al een hele jaar om minimum de Europe Play-offs te halen. Misschien zorgde het voor een opluchting toen we daar zeker van waren. Ik wil een groep creëren die iets wil winnen. Er zijn nog veel doelen dit seizoen. Ik ben veeleisend, maar het is ook wel mogelijk dat je eens een slechte eerste helft speelt."

Mogelijk heeft de Charleroi-trainer nog een extra wapen in handen, want Alexis Flips is zaterdag met een verdienstelijke invalbeurt weer aan de oppervlakte verschenen. De Anderlecht-huurling kreeg in het Zwarte Land nog weinig speelkansen maar spreekt straffe taal in aanloop naar de trip naar Brugge. "We kunnen elke ploeg in de problemen brengen. We zijn van niemand bang."

Als Anderlecht-huurling tegen Club Brugge

Flips heeft nog lang geen eindeseizoensgevoel. "Er blijven elf matchen over, te beginnen met de wedstrijd tegen Club Brugge. We gaan tonen dat we Charleroi zijn en dat we geen schrik hebben."