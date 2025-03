Club Brugge-verdediger Brandon Mechele met duidelijke boodschap: "Nu heb ik daar schijt aan"

Brandon Mechele doet het bij Club Brugge bijzonder goed. Hij is een onmisbare pion in de verdediging van Nicky Hayen en dat weet hij ook.

Club Brugge doet het heel goed de laatste jaren. Blauw-zwart pakt enorm veel prijzen, en heeft dat ook te danken aan de oudere spelers binnen de club die al jaren alles geven voor de kleuren van Club.

Dan denken we vooral aan Hans Vanaken, Simon Mignolet, Brandon Mechele, ... Die laatstgenoemde staat ook met bijzonder veel vertrouwen op het veld, wat van hem een betere speler lijkt te maken.

Op een bepaald moment heeft Mechele dan ook een klik gemaakt. "Na die zesde titel dacht ik bij mezelf: ik ben hier mederecordkampioen, nu kan niets me nog uit het lood slaan", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Maak maar plaats voor mij. Vroeger hield ik rekening met wat anderen zeiden of schreven. Nu heb ik daar schijt aan", gaat hij verder.

En daarvoor bedankt de verdediger coach Nicky Hayen. "De trainer is iemand die me daarbij geholpen heeft. Hij geeft me enorm veel vertrouwen en heeft me tot een betere speler gemaakt."