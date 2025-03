Club Brugge voor onmogelijke opdracht? Aston Villa-coach Unai Emery waarschuwt zijn team

Club Brugge speelt woensdagavond een cruciale wedstrijd in de Champions League tegen Aston Villa. De heenmatch van de 1/8e finales werd met 1-3 verloren.

Voor Club Brugge is het alles of niets woensdagavond. Blauw-zwart gaf het in het slot helemaal uit handen tegen Aston Villa vorige week, toen een owngoal en een strafschop het verschil maakten.

Deze week moet club dus nog vol aan de bak om te proberen die 1-3 achterstand in te halen. Niet onmogelijk, maar het zou wel heel straf zijn. Aston Villa-coach Unai Emery blijft op zijn hoede.

"De ontmoeting is zeker nog niet gespeeld. We respecteren Club enorm. We hebben onze ervaringen tegen Club. We weten dat er nog van alles kan gebeuren. Het blijft voetbal", zei hij bij Het Nieuwsblad.

En daarbij verwijst hij zelfs even naar de heenwedstrijd, waar Club lange tijd zeker niet de mindere ploeg was. "Een wedstrijd kan heel snel veranderen. We wonnen in Brugge dankzij twee late goals."

"Woensdag beginnen we opnieuw. We zijn klaar om alles te geven gedurende 90 minuten, en indien nodig ook verlengingen", besluit hij.