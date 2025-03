"Hoe je team in de zak zetten met nog 70 minuten te gaan": Kyriani Sabbe krijgt alle zonden van Israël over zich heen

Pijnlijk moment voor Club Brugge in hun wedstrijd in Birmingham tegen Aston Villa. Na een kwartier moesten ze al met een man minder verder na een rode kaart voor Kyriani Sabbe. Het maakte de al moeilijke situatie voor blauw-zwart er niet minder moeilijk op.

Club Brugge moet tegen Aston Villa een 1-3 achterstand uit de heenwedstrijd proberen op te halen. En dus moest het minstens twee keer scoren in Villa Park.

Na een kwartier liep het echter al meteen verkeerd voor blauw-zwart. Marcus Rashford werd in het straatje gestuurd en Kyriani Sabbe haalde hem neer. Rood was ook meteen zijn deel.

Laat die toch lopen. De ploeg zo lang met 10 laten spelen is zowat het slechtste scenario. #AVLCLU — Jonas Van Holderbeke (@Jonas_VH) March 12, 2025

Veel supporters reageerden meteen als door een wesp gestoken op X. Zij vonden de actie van Sabbe niet meteen slim. Met tien tegen elf werd het voor Club Brugge natuurlijk nog lastiger om te kunnen domineren tegen Aston Villa.

Moeilijke avond met tien tegen elf

Temeer het nog niet zeker was dat Rashford wel degelijk zou scoren en voorbij Mignolet zou gaan raken. In het eerste kwartier was Club Brugge zeker niet de mindere van The Villans.

We geven hierbij een bloemlezing van een aantal reacties:

How to fvck over your team with 70+ minutes to go 🤦🏻‍♀️ #AVLCLU — Maxine (@MrgrtMaxine) March 12, 2025

Jammer jammer, dom van sabbe. Spijtig want heel goed begonnen nochtans #AVLCLU — Olivier (@blauwzwartollie) March 12, 2025