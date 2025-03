"Ik heb ook gesproken met Eden": zo verliep het gesprek tussen bondscoach Rudi Garcia en Axel Witsel

Axel Witsel zit in de voorselectie van Rudi Garcia. Maar hij heeft geen enkele garantie gekregen wat betreft de definitieve lijst.

Na het missen van het EK vanwege een blessure, zal Axel Witsel weer terugkeren naar de Rode Duivels onder leiding van Rudi Garcia? Ondanks zijn beperkte speeltijd, heeft de Luikenaar zijn voorselectie al gekregen. "De teammanager van Atlético heeft me daarover een paar dagen geleden ingelicht. Dat is al een goede zaak", bevestigt hij aan de krant Le Soir.

Witsel kreeg bezoek van onze nieuwe bondscoach in Madrid: "Het was leuk en aangenaam. Op menselijk vlak lijkt het een goed persoon te zijn. Daarna heb ik wat gepraat met Eden (Hazard), die door Rudi Garcia bij Lille werd gecoacht. Hij heeft me uitgelegd wat voor persoon het is."

Rudi Garcia heeft gepeild

Een constructieve dialoog: "We hebben gesproken over mijn situatie. Ik heb hem alles uitgelegd wat ik jullie heb verteld, namelijk dat zelfs als ik niet veel meer speelde bij Atlético, ik fysiek helemaal op niveau was. Uiteindelijk is het heel goed verlopen, ook al heeft Rudi Garcia me niets beloofd."

"Ik maak me niet echt zorgen. Ik weet dat het altijd een eer is om mijn land te vertegenwoordigen, dat ik nog steeds van dienst kan zijn voor het nationale team en kan helpen, wat ik niet kon doen vanwege een liesblessure vorige zomer tijdens het EK. Hier, gezien mijn speeltijd, is het een beetje lastiger", vervolgt hij.

Ondanks zijn situatie bij de Colchoneros en zijn 36 jaar, weet Witsel wat hij nog kan bijdragen: "Ik mis het ritme van wedstrijden natuurlijk wel een beetje, maar fysiek voel ik me erg goed. Eerlijk gezegd hebben we een goed gesprek gehad, waaruit ik heb kunnen concluderen dat hij zeer goede ideeën heeft op voetbalgebied en dat ik op dezelfde manier tegen voetbal aankijk als hij. Het was leuk."