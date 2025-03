Na de schande van Vikingur: Cercle Brugge zet alles op Anderlecht en neemt rake beslissingen richting Bialystok

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Cercle Brugge ging in de heenwedstrijd van de achtste finales in de Conference League met 3-0 onderuit in Polen. En dus lijkt De Vereniging dan toch alles op (enkel) de competitie te zullen gaan zetten.

Cercle Brugge strijdt nog volop voor het behoud in de Jupiler Pro League, maar moet donderdag wel nog eerst aan de slag in de Conference League. Wat betekent dat? Gaat de Vereniging opnieuw roteren nadat het eerder hopen kritiek kreeg toen het dat deed tegen Vikingur? Roteren? De pijnlijke herinnering aan Vikingur vorig jaar hangt nog steeds boven Cercle Brugge heen. Toen leidde een geroteerd elftal tot een pijnlijke nederlaag en felle kritiek. Voormalig coach Miron Muslic distantieerde zich destijds van die keuze, wat uiteindelijk bijdroeg aan zijn vertrek bij de club. Het management van Cercle blijft echter achter die beslissing staan. En de kans bestaat dat ze ook deze keer gaan kiezen voor de competitie en de match tegen RSC Anderlecht. Alles op Anderlecht Volgens Het Laatste Nieuws zal er héél fel geroteerd worden tegen Jagellonia Bialystok. Francis (geschorst) en Minda (geblesseerd) zullen er zeker niet bij zijn. Volgens de krant zouden echter ook Magnée (uit voorzorg), Delanghe, Ravych en Agyekum gespaard worden. En mogelijk spelen ook nog een aantal andere sterkhouders niet. Alles op de competitie en Anderlecht dus.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Cercle Brugge - Bialystok live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45 (13/03).