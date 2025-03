Na heel wat overuren en epische strafschoppen in Madrid: dit zijn de kwartfinales in de Champions League

De kwartfinales in de Champions League zijn gekend. Ook op woensdag waren er nog vier topduels te beleven. In de ene wedstrijd werd het nog spannender dan in de andere wedstrijd. Een overzicht is op zijn plaats.

In de vooravond wist Borussia Dortmund zich al te plaatsen ten koste van Lille OSC. Onder meer een goedkope penalty van Thomas Meunier lag aan de basis van de ondergang van de Fransen.

Arsenal was na de 0-7 in Eindhoven al helemaal zeker van de volgende ronde, maar in eigen huis wilden ze natuurlijk ook nog even de overwinning pakken. Dankzij goals van Zinchenko en Rice kwam Arsenal tot twee keer toe op voorsprong, maar Perisic en Driouech scoorden terug.

Verlengingen in Madrid

Atletico Madrid moest in eigen huis een 2-1 nederlaag proberen goed te maken tegen Real Madrid. Al in de eerste minuut maakte Gallagher er 1-0 van, waardoor alles te herdoen was in de wedstrijd tussen beide ploegen.

O pênalti perdido pelo Vinicius Junior. pic.twitter.com/wYpSpW3QRn — ⚽ (@DoentesPFutebol) March 12, 2025

Doelpunten bleven daarna lang uit, waardoor we op weg waren naar verlengingen in Madrid. Vinicius Junior miste onder meer op erg knullige wijze een strafschop voor De Koninklijke. De verlengingen leverden niets op en dus kregen we strafschoppen.

Die elfmeters gingen stuk voor stuk heel droog binnen, al werd er eentje van Atlético Madrid afgeschaft met dank aan de VAR. Llorente schoot op de lat en zo kon Real Madrid door naar de laatste acht.

De kwartfinales worden op 8 en 15 april gespeeld. Dit zijn de kwartfinales op een rijtje:

PSG - Aston Villa

Arsenal - Real Madrid

Barcelona - Borussia Dortmund

Bayern München - Internazionale