Philippe Albert heeft belangrijk advies voor Club Brugge-speler Ardon Jashari

Ardon Jashari is een absolute sterkhouder geworden bij Club Brugge. De laatste weken is steeds meer duidelijk geworden hoe goed hij wel niet is.

Ardon Jashari was de eerste zomertransfer waar Club Brugge mee uitpakte na vorig seizoen. 6 miljoen euro werd er betaald aan FC Luzern voor de Zwitser.

Ondertussen is zijn marktwaarde al naar 11 miljoen euro gestegen. De 22-jarige middenvelder is sowieso al een goede investering gebleken. Hij wekt veel interesse op vanwege zijn prestaties, maar ligt nog wel tot juni 2029 onder contract bij blauw-zwart.

Philippe Albert heeft in ieder geval al wat mooi advies voor de Zwitser. "Er is niets mis met nog een jaar in België te blijven. Titels pakken en de Gouden Schoen winnen. En spelen", zegt hij volgens Het Laatste Nieuws.

"Want dat is uiteindelijk cruciaal voor jonge spelers. In de Premier League zijn er genoeg die maandenlang niet aan spelen toekomen", gaat hij verder. Albert voorspelt dat de grote clubs dan wel in een rijtje zullen staan.

"Vervolgens zal ook de Spaanse of Italiaanse top wel komen. Of clubs als Dortmund en Leverkusen, waar hij misschien veel gemakkelijker zal meedraaien dan in Engeland", besluit Albert.