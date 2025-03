🎥 Oordeel vooral zelf: Thibaut Courtois maakt zich met bijzondere vraag en grote mond opnieuw niet populair bij Atleticofans

Real Madrid haalde het met strafschoppen van Atletico. Daarin was een hoofdrol weggelegd voor doelman Thibaut Courtois.

Niemand zag ook maar een probleem in de strafschop van Julian Alvarez die voor 2-2 in de penaltyreeks zorgde. Maar Thibaut Courtois duidelijk wel.

Hij vroeg scheidsrechter Szymon Marciniak om na te gaan of Alvarez de bal twee keer raakte. De VAR bekeek de beelden en keurde de penalty af. “Ik had het gevoel dat hij de bal twee keer raakte en zei dat tegen de ref”, verklaarde onze landgenoot achteraf bij de rechtenhouder.

Bij Atletico konden ze natuurlijk niet lachen met die beslissing. Trainer Diego Simeone trok van leer tegen de afgekeurde strafschop, maar Courtois ging achteraf verder in zijn betoog.

“Ik ben het moe dat Atlético altijd in die slachtofferrol kruipt”, ging de doelman verder. “Ze wenen altijd over zulke zaken. Kijk, scheidsrechters willen geen teams bevoordelen. Niet in Spanje, evenmin in Europa. Ze hebben het duidelijk gezien dankzij de technologie en een beslissing genomen.”

De houding van Courtois zal zijn relatie met de Atleticofans zeker niet verbeteren, zeker ook niet nadat hij er dan ook nog eens uithaalde. “Als je in de eerste minuut al 1-0 voorkomt en dan niet op zoek gaat naar een tweede goal, dan is het hun eigen fout”, besloot hij.