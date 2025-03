UEFA plant om regel te veranderen na penalty-gate tijdens Madrileense derby

Het zijn beelden waarmee sinds woensdagavond het internet volstaat. De Argentijnse spits Julian Alvarez neemt tijdens de penaltyreeks aan voor zijn strafschop, maar schuift uit. Volgens de VAR zou hij daardoor eerst met zijn linker- en dan met zijn rechtervoet de bal hebben geraakt.

De bal mocht dan wel zijn binnengevlogen, toch telde de strafschop niet. De VAR keurde hem af en Atlético verloor uiteindelijk de reeks dankzij nog een misser van Marcos Llorente.

Atlético was niet tevreden met die beslissing en besloot verhaal te gaan halen bij de UEFA, dat vertelt Fabrizio Romano. De Europese voetbalbond gaf dan ook duiding bij de beslissing van de VAR en de daarbij horende regels.

"Hoewel minimaal, maakte de speler contact met de bal met zijn staande voet voordat hij deze schopte. Onder de huidige regel (spelregels, regel 14.1) moest de VAR de scheidsrechter roepen en aangeven dat het doelpunt afgekeurd moest worden", luidde het bij UEFA.

🚨 OFFICIAL: UEFA statement on Julián Álvarez penalty.



“Atlético de Madrid enquired with UEFA over the incident, which led to the disallowance of the kick from the penalty mark taken by Julián Alvarez at the end of yesterday’s UEFA Champions League match against Real Madrid”.… pic.twitter.com/wOPeMpkzf6