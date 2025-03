Waarom Anderlecht nu ineens beroep doet op twee 'atletiekcoaches': Borlée en Vandeven gehaald om deze specifieke reden

Anderlecht heeft ingegrepen nadat de ploeg dit seizoen onder een lawine van blessures werd bedolven. Mede daardoor staat er net voor de start van de play-offs nog steeds geen type-elftal op het veld. Met Wim Vandeven en Jacques Borlée werden er twee 'atletiekcoaches' toegevoegd.

Om maar even aan te duiden: de medische staf ligt niet onder vuur, maar er was wel iets dat moest opgelost worden. Een ex-werknemer had het ons een paar weken geleden al gezegd: het zijn allemaal professionals binnen de 'performance staf', maar hebben nog niet de ervaring die gepaard gaat met jarenlang werken met voetballers.

Er zitten heel wat jonge gasten in de medische staf. Vandeven en Borlée hebben de ervaring hoe er op verschillende manieren met spier- en andere blessures moet worden omgegaan. Elk geval is apart en hun ervaring met wereldtoppers in de atletiek moet een bijkomende surplus worden.

Het zijn immers vooral de explosievere spelers die dit seizoen met blessures sukkelen. En daar kunnen beide heren met hun tientallen jaren ervaring wel wat over meespreken, fysiek en mentaal. Anderlecht hoopt zo meer individueel te kunnen werken met bepaalde spelers.

Een aanvaller heeft immers een iets andere fysieke voorbereiding nodig dan een verdediger. Een andere opwarming ook. Sommigen moeten intensiever andere spiergroepen prepareren. Om maar een voorbeeld te geven: Dendoncker gaat geen tien 'high intensity' spurtjes trekken, terwijl Edozie of Huerta er waarschijnlijk 20 zal moeten doen.

Die specifieke kennis wordt nu toegevoegd aan een staf waar men al vertrouwen in heeft. Zij moeten die kennis ook overdragen aan hun jongere collega's.

Jacques Borlée

Coach van de Belgische 4x400m-ploeg (Belgian Tornados)

Begeleidde zijn zonen Kevin, Jonathan en Dylan Borlée naar internationale successen

EK 2012 : Goud op de 4x400m (Belgian Tornados)

: Goud op de 4x400m (Belgian Tornados) EK 2016 : Zilver op de 4x400m (Belgian Tornados)

: Zilver op de 4x400m (Belgian Tornados) EK 2018 : Brons op de 4x400m (Belgian Tornados)

: Brons op de 4x400m (Belgian Tornados) WK-finales : Meerdere keren met de 4x400m-ploeg in de finale

: Meerdere keren met de 4x400m-ploeg in de finale Olympische Spelen 2008, 2012, 2016, 2020 : Belgische 4x400m-ploeg telkens in de finale of halve finale

: Belgische 4x400m-ploeg telkens in de finale of halve finale Individuele begeleiding van Kevin en Jonathan Borlée (EK-titels en finaleplaatsen op WK’s en OS)

Coachte ook andere Belgische topsprinters zoals Cynthia Bolingo

