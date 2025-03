📷 Swerts vist Arthur Vermeeren op bij de beloften en maakt selectie bekend met enkele opvallende afwezigen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bondscoach Gilles Swerts heeft zijn selectie voor de nationale beloftenploeg bekendgemaakt. Arthur Vermeeren (RB Leipzig) en Julien Duranville (Borussia Dortmund) zijn de opvallende aanwezigen.

Volgende week spelen de jonge Duivels oefenwedstrijden tegen Andorra en Zweden. De opvallendste naam in de selectie is die van Arthur Vermeeren, die al zes caps heeft bij de Rode Duivels, maar deze keer geen oproep kreeg van Rudi Garcia.

Vermeeren moest deze keer zijn plaats binnen de nationale ploeg afstaan aan Bryan Heynen (KRC Genk) en Nicolas Raskin (Rangers). Ondanks de afwezigheden van Amadou Onana en Orel Mangala op het middenveld, kreeg de verdedigende middenvelder van RB Leipzig geen kans bij de Rode Duivels.

Julien Duranville, die uitkomt voor Borussia Dortmund, keert terug bij de beloften nadat hij eerder al twee caps verzamelde bij de nationale ploeg. Door blessureleed miste hij wel een deel van het seizoen bij Dortmund.

Geen Godts en Stroeykens

Opvallend is de afwezigheid van Ajax-talent Mika Godts en Anderlecht-speler Mario Stroeykens. Anderlecht vroeg om Stroeykens niet op te roepen, omdat hij na een enkelblessure nog voorzichtig wordt ingezet. Trainer David Hubert gaf aan dat zijn speeltijd nog steeds beperkt wordt en dat hij tegen Standard slechts een uur mocht spelen.

Ook Standard-middenvelder Ilay Camara ontbreekt in de selectie. Hij werd voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Senegal en kiest zo definitief voor een ander voetballand. Daarmee is hij na Kos Karetsas (Griekenland) en Chemsdine Talbi (Marokko) al het derde talent dat in korte tijd voor een ander land kiest.