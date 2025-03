Carlo Ancelotti uit frustratie na vragen over afwezigheid sterspeler: "Ik begrijp er helemaal niets meer van"

Vinícius Junior stond vandaag niet op het trainingsveld bij Real Madrid. Dit leidde tot bezorgdheid bij sommige fans, die zich afvroegen of er iets aan de hand was met de Braziliaanse aanvaller.

Tijdens de persconferentie voor de wedstrijd tegen Villarreal werd Real-trainer Carlo Ancelotti gevraagd naar de situatie van Vinícius. Volgens de coach was er niets aan de hand. De Braziliaanse ster kreeg gewoon wat rust omdat hij vermoeid was na de Champions League-wedstrijd van afgelopen woensdag tegen Atlético Madrid.

De afwezigheid van Vinícius was echter niet de enige zorg van Ancelotti. De Italiaanse coach uitte zijn frustratie over het drukke speelschema.

Overvolle kalender

"Ik begrijp niet dat we al op zaterdag om 18u30 moeten spelen, terwijl onze Champions League-wedstrijd pas woensdag om 21u was. We krijgen niet eens 72 uur rust", citeert Het Laatste Nieuws.

Ancelotti maakte duidelijk dat de overvolle kalender een grote stressfactor is voor zijn spelers. "Het is al heel stressvol geweest dit seizoen, en dat komt door de kalender. En er is niets wat we eraan kunnen doen. Ik begrijp er helemaal niets van."

Ondanks de frustraties over de overvolle kalender, blijft de titelstrijd in Spanje zeer spannend. Real Madrid staat gelijk met Barcelona, dat echter een wedstrijd minder gespeeld heeft. Het team van Ancelotti moet dus winnen van Villarreal om hun titelambities in leven te houden.