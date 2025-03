Felice Mazzu is klaar voor cruciale 'bekerfinale': "Het wordt 'un match chaud', met veel emoties"

Deze zondag speelt STVV de allesbeslissende wedstrijd van het seizoen in Leuven. Trainer Felice Mazzu was op zijn wekelijkse persconferentie dan ook scherp over de belangrijke match tegen OHL.

"Ik zie dit duel als een bekerfinale", vertelt Mazzu in Het Belang van Limburg. “Het wordt ‘un match chaud’, met veel emoties." Voor STVV is het al het heel seizoen vechten tegen de onderkant van het klassement, terwijl het degradatiespook voor Leuven pas recent opdook. Toch twijfelt Mazzu of dit voor de Kanaries een mentaal voordeel oplevert. “Het mentale voordeel ligt bij Leuven, dat er beter voorstaat in het klassement. Voor ons is winnen een must, voor hen niet", besluit Mazzu. Als we naar de stand kijken, moet STVV inderdaad winnen in Leuven om een zware degradatiestrijd te vermijden. Geen simpele opdracht, want OHL verloor dit seizoen nog maar één keer thuis.





Volg OH Leuven - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (16/03).