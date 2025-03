Filip Joos is kristalhelder over coach van JPL-club: "Uit respect"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KAA Gent blijft presteren onder Danijel Milicevic. Het plaatste zich voor de Champions Playoffs en verloor nog geen enkele wedstrijd in de JPL onder de Bosniër. Ondertussen begint hij meer en meer topkandidaat te lijken voor de vaste stek van T1.

Zeven wedstrijden met drie overwinningen en vier keer een gelijkspel. De organisatie van KAA Gent in de Jupiler Pro League staat als een huis sinds de aankomst van Danijel Milicevic als trainer ad interim.

Europese jacht

Dankzij de overwinning tegen Antwerp op de voorlaatste speeldag is het nu geplaatst voor de Champions' Play-Offs en kan het een gooi doen naar de Europese tickets.

Milicevic zelf blijft rustig onder de zaak en ook over het feit dat hij nog geen contractverlenging heeft gekregen bij De Buffalo's. Toch zijn de analisten steeds duidelijker en luider aan het roepen daartoe.

Elke ploeg naar de keel grijpen

"Je moet toch nu uit respect zijn contract verlengen. Hij levert topwerk, want ik had niet verwacht dat Gent dit nog zou brengen. Ze grijpen elke ploeg meteen naar de keel", aldus Filip Joos in 90 Minutes.

"Af en toe is het met geluk, maar hij dwingt dat ook wel af." Ook Tuur Dierckx pikte in: "Ze zijn nog ongeslagen en het is tegen goede ploegen. Niet tegen Janneke en Mieke."