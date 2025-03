Opmerkelijk! Verdediger neemt uitschakeling in Europa League helemaal op zich en komt ook direct met excuses: "Net zo teleurgesteld in mezelf als jullie allemaal"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Mats Hummels heeft zich openlijk verantwoordelijk gesteld voor de uitschakeling van AS Roma in de Europa League. De Duitse verdediger kreeg al na elf minuten een rode kaart tegen Athletic Bilbao, wat de wedstrijd op zijn kop zette.

Hummels, die afgelopen winter overkwam van Borussia Dortmund, werd van het veld gestuurd na een overtreding op Maroan Sannadi. Met een man minder kon Roma niet standhouden en verloor het met 3-1. De late strafschop van Leandro Paredes bood enkel nog troost, want over twee wedstrijden was Athletic Bilbao met 4-3 te sterk.

Na de wedstrijd liet Hummels via sociale media van zich horen. Op X richtte hij zich rechtstreeks tot de Roma-aanhang met een emotioneel bericht. “Het spijt me, Roma. Ik wil me bij onze fans en mijn teamgenoten verontschuldigen", schreef de ervaren verdediger.

Hummels was keihard voor zichzelf en erkende dat zijn fout bepalend was. “Ik heb iedereen vandaag in de steek gelaten met een domme en verschrikkelijke fout. Dit zijn normaal de wedstrijden waarin mijn team op mij kan rekenen, maar ik heb het verpest en de club de droom van Europa League-winst gekost.”

De 35-jarige Duitser sloot zijn bericht af met een duidelijke boodschap over zijn teleurstelling. “Ik weet niet wat ik nog moet zeggen. Ik ben net zo teleurgesteld in mezelf als jullie allemaal.”

Met de uitschakeling in Europa rest Roma enkel nog de strijd in de Serie A en de Coppa Italia. Hummels zal echter moeten afwachten of zijn rode kaart ook invloed heeft op zijn verdere rol binnen het team van Claudio Ranieri.