Snoeiharde kritiek na keuzes van Ajax-trainer Farioli: "Ga je kapot schamen"

Ajax is kansloos uitgeschakeld in de Europa League na een zware 4-1-nederlaag tegen Eintracht Frankfurt. De Amsterdammers kwamen er in Duitsland opnieuw niet aan te pas. Vooral de keuze van trainer Francesco Farioli om met een B-elftal te starten, zorgde voor felle kritiek.

Voormalig Ajax-speler Wesley Sneijder spaarde de coach niet en vond de selectie van Farioli onbegrijpelijk. “Dit klopt voor geen meter. Je ziet dat deze spelers totaal niet op elkaar ingespeeld zijn", aldus Sneijder bij Ziggo Sport. Ook Youri Mulder sloot zich hierbij aan: “Dit is niet waar Ajax voor staat. Het Nederlandse voetbal draait om creativiteit en avontuur, maar dat zagen we niet terug.” Sneijder ging nog verder: “Je moet je kapot schamen, echt waar. Als je zo door blijft spelen, kan het ook doorwerken naar zondag. Ajax speelt al lang niet goed, maar kwam er steeds mee weg.” Farioli verdedigde zijn keuzes na afloop en wees op de vele blessures en de noodzaak om te roteren. “Toen ik in de Eredivisie tien nieuwe spelers opstelde, kreeg ik te horen dat de competitie belangrijker was. Nu wordt er geklaagd over deze keuzes", reageerde hij geïrriteerd. Hij vond de kritiek onterecht en benadrukte dat het zelfs met een andere opstelling lastig was geworden. De spelersgroep bleef ondanks alles achter de trainer staan. Aanvoerder Davy Klaassen benadrukte dat Ajax een brede selectie heeft waarin iedereen minuten moet maken. Kenneth Taylor, die de enige Ajax-goal maakte, sloot zich daarbij aan. “We hebben vaker geroteerd, het is een keuze van de coach.” De nederlaag zet Ajax onder druk richting de competitie. Zondag wacht een belangrijke wedstrijd tegen AZ, waarin de ploeg zich moet herpakken. Sneijder waarschuwde al dat de teleurstelling uit Europa kan doorwerken naar de Eredivisie: “Als je zo blijft spelen, gaat dat gevolgen hebben.”