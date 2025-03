Zulte Waregem heeft het niet meer in eigen handen: Sven Vandenbroeck weet waar het probleem ligt

Na een teleurstellende reeks van vijf op vijftien moest Zulte Waregem hun leiderspositie afstaan aan RWDM. Ondanks de grote frustratie blijft trainer Sven Vandenbroeck vastbesloten om de negativiteit binnen de club te keren, te beginnen met de wedstrijd van morgen tegen Francs Borains.

De coach van Zulte Waregem is duidelijk over wat er ontbreekt binnen de ploeg. "In het spelbeeld is er eigenlijk niet veel aan de hand, maar we zitten nu in een fase waarin de efficiëntie duidelijk beter kan", vertelt de coach in Het Nieuwsblad.

Ondanks het puntenverlies en de toenemende druk, is Vandenbroeck onder de indruk van hoe kalm iedereen binnen de club blijft. "Ik vind het geweldig hoe zowel het management als de staf rustig blijven", zegt de coach.

Hoewel Vandenbroeck tevreden is over de mentaliteit van zijn spelers, merkt hij dat er iets ontbreekt in hun spel. "Soms missen we een speler met een scherp kantje. We hebben allemaal ideale schoonzonen, maar het zou goed zijn als er ook spelers opstaan die dezelfde onverzettelijkheid hebben als bijvoorbeeld Lemoine en Tanghe."

Zware opdracht voor Essevee

Voor Vandenbroeck is de grootste uitdaging morgen niet Francs Borains, maar de staat van het veld. Toch benadrukt de coach dat zijn ploeg al eerder heeft laten zien goed te kunnen spelen op moeilijke velden, zoals in La Louvière en Lierse.

De komende vijf wedstrijden zijn dus cruciaal voor Zulte Waregem in de strijd om promotie naar 1A. Morgen om 16 uur wacht de eerste grote test tegen Francs Borains.