Club Brugge en KRC Genk zijn gewaarschuwd: "We gaan vol voor de titel"

Union SG leed zaterdag een pijnlijke 2-1 nederlaag op het veld van Racing Genk. Union-middenvelder Mathias Rasmussen bleef opvallend positief na de wedstrijd.

Union SG kwam zaterdag bleek voor de dag. Genk was de hele wedstrijd dominant en won uiteindelijk verdiend met 2-1 na doelpunten van Tolu en Oh.

Voor Union scoorde ex-Genkie Ait El Hadj, alleen kwam zijn doelpunt veel te laat. Na afloop bleef middenvelder Mathias Rasmussen wel positief, al was hij ook duidelijk over het spelniveau van de avond.

"Zeker in de eerste helft zaten we niet in de match", zei hij bij DAZN. "We konden de bal niet in de ploeg houden en creëerden geen kansen. We startten beter na rust en hadden wat momentum. De goal viel wat uit het niets. Na de 2-0 werd het echt moeilijk."

En wat wil dit nu zeggen voor de start van de play-offs? "Niet veel. We staat er nog steeds goed op. We gaan nog steeds vol voor de titel. Of we nu wonnen of verloren vandaag, dat verandert niets."

"We zullen nu druk zetten. Maar natuurlijk, meer punten is altijd leuk. We zijn al een paar keer heel dichtbij geweest. Als we nu beter starten dan vorig seizoen, dan is het zeker mogelijk", besluit Rasmussen, die Genk en Club Brugge duidelijk waarschuwt.