Frank Boeckx ziet dat David Hubert in nauwe schoentjes komt te staan bij Anderlecht: "Enkel dat kan hem redden"

Frank Boeckx heeft zich uitgesproken over de huidige situatie bij Anderlecht en gaf een opvallende onthulling. De voormalige doelman werd voor het seizoen door Brian Riemer benaderd om opnieuw assistent-trainer te worden, maar hij sloeg het aanbod af.

"De kans was interessant, maar ik vroeg me af of iedereen in de club wel op dezelfde lijn zat", vertelt hij bij L'Avenir. Volgens Boeckx heeft David Hubert zich in een moeilijke positie gemanoeuvreerd door hoofdtrainer te worden. "Had ik in zijn plaats gestaan, dan had ik het niet gedaan", zegt hij.

"Niet omdat hij te jong is, maar omdat de kern simpelweg niet sterk genoeg is om top drie te spelen. In Anderlecht zijn de verwachtingen gigantisch. Als je vierde staat, is het crisis. Dat zie je nu."

Hubert moet volgens Boeckx vooral vrezen voor zijn job als Anderlecht geen Europees ticket bemachtigt. "De finale van de beker kan hem redden. De Roeck werd bij Antwerp ontslagen omdat hij de finale niet haalde. En als David die verliest? Dan zal hij hoe dan ook Europees moeten halen."

Boeckx kent Hubert goed. "We zaten samen op school in Leuven en ik heb hem zelfs aangeraden bij Anderlecht voor de Futures. Hij kan de club veel bijbrengen, maar als hij faalt als hoofdcoach, is het moeilijk om terug te keren in een andere rol."

Een van de grootste problemen bij Anderlecht is volgens Boeckx het gebrek aan leiderschap op het veld. "De oplossing is simpel: Jan Vertonghen moet starten. Waarom speelt hij niet? Is het een medische reden? Of is David gewoon koppig?"

Tot slot benadrukt Boeckx dat de wintertransfers niet voldoende kwaliteit hebben gebracht. "Huerta, Adryelson en Hey – dat is alles. Als er één basisspeler uitvalt, is er al een probleem. Anderlecht had meer moeten doen." Volgens hem is het cruciaal dat Hubert snel een oplossing vindt, want de druk wordt met de week groter.