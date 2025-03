Genk-coach Thorsten Fink wil nog wat kwijt over selectie van Bryan Heynen en doet straffe vergelijkingen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bryan Heynen werd vrijdag geselecteerd voor de Rode Duivels. Zijn coach bij Racing Genk, Thorsten Fink, reageerde op de selectie.

Bryan Heynen is de absolute sterkhouder bij KRC Genk. Zonder zijn kapitein loopt het bij de Limburgers altijd wat minder. De middenvelder kreeg vrijdag eindelijk grote erkenning voor zijn constante prestaties.

Heynen werd door bondscoach Rudi Garcia opgeroepen voor de interlands tegen Oekraïne. Genk-coach Thorsten Fink wou nog wat kwijt over de selectie van zijn kapitein.

"Hij speelt een fantastisch seizoen, hij is een legende hier", begon de Duitse coach bij DAZN. "Hij is zoals Toni Kroos voor mijn team."

"Hij vindt de juiste balans, een spelmaker die ook veel duels wint. Hij is ook niet zo luid. Ik vind dat leuk", geeft Fink nog wat complimenten aan Heynen.

"Iniesta was vroeger ook zo", doet hij nog een leuke vergelijking. "Op het juiste moment moet je iets zeggen. Hij is een echte leider, ik vind het heel leuk dat hij geselecteerd is voor de nationale ploeg. Hopelijk krijgt hij wat minuten", besluit Fink.