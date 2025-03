Franky Van der Elst laat zijn licht schijnen over de degradatiestrijd en ziet trainerswissel niet renderen: "Impact is miniem"

De degradatiestrijd zal tandenbijten worden voor sommige supporters. Er zijn nog vijf clubs die de Relegation Play-offs kunnen ontlopen. Franky Van der Elst liet er zijn licht over schijnen.

Beerschot en Kortrijk lijken ten dode opgeschreven in de degradatiestrijd. “Beerschot heeft nog zeven matchen, maar het verschil met STVV is te groot. Het mooie is wel dat ze gemotiveerd blijven, waarvoor Kuyt een pluim verdient", zegt Van der Elst in Het Nieuwsblad. Ook voor Kortrijk is het bijna onmogelijk. “Ze moeten tot op vijf punten van de 14de plek komen, anders is het over. De match tegen Gent is hun laatste kans.”

Westerlo heeft de beste kaarten om zich rechtstreeks te redden. “Een punt tegen Beerschot volstaat, en dat gaan ze halen. Simons is zijn filosofie trouw gebleven en dat zal lonen", klinkt het. Cercle Brugge heeft het moeilijker en moet eigenlijk winnen op Anderlecht. “Ze moeten er vol voor gaan. Kunnen ze paars-wit doen wankelen in het eerste kwartier, dan kan het kritische publiek zich keren tegen Anderlecht.”

OHL moet STVV verslaan om zeker te zijn van play-off 2. “Coleman laat zijn team beredeneerd spelen, maar zonder echte durf. Zijn impact is miniem: hij pakte exact evenveel punten als zijn voorganger Garcia.” Een fitte Mathieu Maertens had volgens Van der Elst wellicht het verschil kunnen maken.

STVV beschikt over aanvallend talent en is aan een sterke reeks bezig. “Lamkel Zé, Lapoussin, Bertaccini en Ferrari, dat is kwaliteit. Op het middenveld lopen Ito en Fujita rond. Maar ze wonnen nog maar twee keer buitenshuis. Onder Mazzu gebeurde dat ook amper." Toch ziet Van der Elst ze dit nog halen.

Dender moet naar KV Mechelen, dat niets meer te winnen heeft. “Dat kan in hun voordeel spelen, al kan Mechelen net zo goed bevrijd voetballen. Dender verloor vier keer op rij op verplaatsing en het geluk keerde zich in de terugronde tegen hen.” Toch hoopt Van der Elst dat Dender zich redt. “Ze waren de revelatie van de heenronde. Het zou zonde zijn als ze nu in de play-downs belanden.”