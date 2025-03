Imke Courtois zou één grote verrassing in de basis van de Rode Duivels: "Achter Tielemans en KDB"

Donderdag begint Rudi Garcia aan zijn avontuur als bondscoach van de Rode Duivels met een thuiswedstrijd tegen Oekraïne. Analiste Imke Courtois ziet een logische selectie en waagt zich aan een mogelijke basiself in de vertrouwde 4-3-3-opstelling.

Volgens Courtois is er weinig aan te merken op de selectie. “Garcia kiest voor een mooie mix van ervaring en jeugd. Dat Witsel en Mertens er niet meer bij zijn, begrijp ik. Met spelers als Courtois, Meunier, Mechele, Vanaken, De Bruyne, Lukaku, Tielemans en Trossard is er nog voldoende ervaring. Ook fijn om vijf spelers uit de Belgische competitie te zien", zegt ze in De Zondag.

Garcia staat bekend als een voorstander van de 4-3-3, en in die opstelling ziet Courtois een duidelijke basiself. “Courtois in doel, dat is een zekerheid. Rechtsachter twijfel ik tussen Meunier en Castagne, maar ik kies toch voor Castagne. Centraal verwacht ik Theate en Mechele, en De Cuyper is de logische linksachter.”

Op het middenveld lijken De Bruyne en Tielemans onmisbaar. “Voor de positie achter hen zou ik wel durven experimenteren met de jonge Mokio als verdedigende middenvelder. Maar Garcia gaat dat nooit doen", aldus Courtois.

Voorin kiest ze voor een aanval met Lukebakio op rechts en Trossard op links. “En in de spits natuurlijk Lukaku. Al mis ik in deze elf wel Charles De Ketelaere.”

Als Garcia kiest voor een 4-5-1 of 4-2-3-1, dan ziet Courtois wél een rol voor De Ketelaere. “Centraal achter Lukaku komt hij beter tot zijn recht.” Dat biedt Garcia de optie om tactisch te schakelen, afhankelijk van het wedstrijdverloop.