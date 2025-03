Na zware brand met asbestgevaar: burgemeester hakt knoop door over match van Club Brugge tegen Charleroi

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Door de zware bedrijfsbrand in Brugge kwam de wedstrijd Club-Charleroi in gevaar. De match zal uiteindelijk gewoon doorgaan met fans, al is er een maar.

De laatste speeldag van de reguliere competitie wordt zondag afgerond. Club Brugge moet het opnemen tegen Charleroi, op Jan Breydel. Alleen kwam die match plots in gevaar. Dit door een grote brand in een fietsenbedrijf in Waggelwater, op een paar kilometer van het stadion. Er kwamen roetdeeltjes met asbest vrij die de stad inwaaiden. Het gemeentelijk rampenplan werd ook afgekondigd. Een serieuze situatie, en dus moesten ze bij Club vrezen voor de match. Maar de burgemeester van Brugge, Dirk De fauw, deelde zondag toch goed nieuws mee. De wedstrijd kan gewoon doorgaan, met fans. Dat meldt Het Laatste Nieuws. "De brandweer weer heeft nog twee uur nodig om de openbare weg te reinigen", zei De fauw. Er werden roetdeeltjes gevonden op de parking en op het veld, maar niet in de tribunes. "Het fan-evenement valt nog iets te vroeg om dat veilig te laten doorgaan, maar voor de match zelf is er geen probleem", klinkt het bij de burgemeester.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Club Brugge - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.