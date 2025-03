Ook Vincent Kompany stuurt zijn scout: Europese grootmachten in de tribune voor JPL-goudhaantje

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vincent Kompany houdt de Jupiler Pro League duidelijk nog goed in de gaten. Bayern München en een hoop andere Europese topclubs stuurden scouts naar Racing Genk.

Op zaterdag, tijdens de clash tussen Genk en Union Saint-Gilloise in de Pro League, hebben de Limburgers opnieuw hun kracht getoond door met 2-1 te winnen. Zo kunnen ze met een topgevoel aan de play-offs beginnen.

Konstantinos Karetsas werd weer in de basis gedropt door coach Thorsten Fink. In de tribunes waren de blikken van grote Europese clubs gericht op het veld.

Scouts van Bayern München, Dortmund, Chelsea, Atalanta en Inter Milan waren aanwezig en volgden aandachtig. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Nog niets concreet dus, maar de 17-jarige aanvallende middenvelder wordt duidelijk wel in de gaten gehouden. Zou hij zich nog meer in de kijker kunnen spelen bij Genk? Volgens seizoen misschien zelfs in de Champions League...

Karetsas koos er onlangs voor om de Rode Duivels links te laten liggen en voor een interlandcarrière bij Griekenland te kiezen. Hij werd meteen opgeroepen en kan volgende week al zijn debuut maken voor de nationale ploeg van Griekenland.