Problemen met match van Club Brugge tegen Charleroi blijven maar duren

De wedstrijd tussen Club Brugge en Charleroi heeft aardig wat in de voeten. En het einde van de problemen is voorlopig nog altijd niet in zicht.

Vanmiddag werd pas duidelijk dat de match tussen Club Brugge en Charleroi kon doorgaan. Er was twijfel nadat een brand op zaterdag voor neerslag van roet met asbest in zorgde, maar alles raakte tijdig opgeruimd. Op dit moment worden er zes wedstrijden afgewerkt van de laatste speeldag in de reguliere fase van de Jupiler Pro League. Dat is echter een huzarenstukje voor de VAR. Normaal wordt die vanuit Tubeke gehouden, maar omdat er zoveel wedstrijden tegelijk gespeeld worden, worden er vandaag ook weer oude VAR-busjes ingezet. Dat zorgt voor problemen in het Jan Breydelstadion. De VAR kampt er met technische problemen en kan op dit moment geen buitenspellijnen trekken. Hopelijk zorgt dat niet voor problemen, maar het is hopen dat er geen discussies van komen. Afwachten dus wat het wordt... Voorlopig waren er geen problemen, maar fingers crossed.





