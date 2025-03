Rechtstreeks duel om titel op komst in Challenger Pro League? De programma's van de kanshebbers maken de spanning duidelijk

In de Challenger Pro League gaan we stilaan naar de fase van de waarheid. En dus is het nog maar de vraag wie uiteindelijk op de bepalende plaatsen zal terechtkomen naar volgend seizoen toe. De spanning neemt in ieder geval toe.

Nog vier speeldagen zijn er te spelen in de Challenger Pro League en het zouden nog wel eens bijzonder spannende wedstrijden kunnen gaan worden. Te beginnen natuurlijk met de strijd om de titel. Op dit moment staat RWDM er het beste voor. Zij hebben 53 punten en nog vier wedstrijden te spelen en staan daarmee op kop in het klassement. Zulte Waregem volgt op een puntje met ook nog vier wedstrijden te gaan. Strijd om de titel La Louvière wil de top-2 nog gaan aanvallen om zo rechtstreekse kwalificatie te bereiken. De Wolven hebben 50 punten en nog drie westrijden te spelen, aangezien ze normaal gezien nog tegen Deinze zouden moeten spelen. Het team speelt verder nog tegen Genk B, Francs Borains en Lommel en kan door een 9 op 9 in die wedstrijden wel druk zetten op de top-2. RWDM speelt nog tegen Seraing, Patro Eisden, Lommel en Zulte Waregem. Spanning troef Essevee van zijn kant speelt nog tegen Anderlecht B, Seraing, Lokeren-Temse en RWDM. Op de laatste speeldag is er dus mogelijk een rechtstreeks duel om de titel en/of promotie. Patro Eisden Maasmechelen maakt enkel in theorie nog een kans op de titel, maar kan wel uitkijken naar de play-offs. Ook voor Beveren is dat al een zekerheid, terwijl Lierse nog moet uitkijken voor Liège, Lokeren-Temse en anderen. Stand G P W G V G = Vorm 1. RWDM 24 53 16 5 3 37-17 20 W W W W W 2. Zulte Waregem 24 52 16 4 4 50-26 24 G W V V W 3. La Louvière 25 50 14 8 3 45-22 23 W G W G W 4. Patro Eisden Maasmechelen 24 44 12 8 4 47-24 23 W G W V W 5. SK Beveren 24 41 11 8 5 31-25 6 W W W W V 6. Club Brugge NXT 24 40 12 4 8 40-31 9 V V V W W 7. Lierse SK 25 34 9 7 9 36-33 3 G V V W V 8. Luik FC 25 30 8 6 11 32-39 -7 V W W G V 9. Lokeren-Temse 24 29 8 5 11 23-35 -12 W W W V W 10. Francs Borains 25 25 7 4 14 25-44 -19 V V W V V 11. Eupen 24 24 6 6 12 35-42 -7 V G G V W 12. Lommel SK 24 23 6 5 13 28-43 -15 V V G W V 13. RSCA Futures 24 23 5 8 11 38-42 -4 W G V V G 14. Seraing 24 18 3 9 12 27-46 -19 V V G V G 15. Jong Genk 24 14 3 5 16 28-53 -25 V G V V V 16. SK Deinze 0 0 0 0 0 0-0 0