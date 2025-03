'Westerlo ruikt miljoenen: buitenlandse topclub toont nadrukkelijke interesse'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KVC Westerlo wil zich tegen Beerschot redden voor dit seizoen. Daarna kan - als dat lukt - de focus op volgend seizoen gaan liggen. Inclusief een aantal transfers aan inkomende en uitgaande zijde? Het zou zomaar kunnen.

KVC Westerlo moest het onlangs een tijdje zien te rooien zonder de Australiër Jordan Bos. Die had de voorbije jaren wel al de nodige indrukken nagelaten in Het Kuipje.

Meer zelfs: ook buitenlandse clubs zien wel wat in de speler die voor iets meer dan een miljoen euro werd gekocht door De Kemphanen. Nu zouden er ook buitenlandse clubs op de loer liggen.

De marktwaarde van Bos wordt momenteel geschat op zo'n twee miljoen euro, maar Westerlo wil meer en mikt op een bedrag tot vier miljoen en meer.

Australische topper

Of de jackpot op komst is? Dat is nog niet geweten. Slavia Praag zou volgens Transferfeed wel alvast scouts hebben uitgestuurd naar Westerlo en onder de indruk zijn van de speler.

Eerst volgt er natuurlijk interlandvoetbal, daarna zal mogelijk gekeken worden of er nog opties zijn met oog op de toekomst voor Bos.