Anderlecht achteraan, Brugge vooraan en ook Mechelen, Genk, STVV en Leuven: het laatste elftal van de week in de 'reguliere' Jupiler Pro League

De reguliere fase is voorbij: tijd voor het 30e en laatste team van het reguliere seizoen. Met opnieuw een paar spelers van RSC Anderlecht en Club Brugge, terwijl ook OH Leuven en Mechelen twee spelers afvaardigen.

Doelman

Senne Lammens was solide tegen Standard, maar vooral één man heeft zijn team dit weekend in de wedstrijd gehouden: Colin Coosemans. Na zijn grote fout tegen Westerlo maakte hij enkele belangrijke reddingen om Cercle Brugge van de gelijkmaker te houden.

Verdediging

Nog een speler van RSC Anderlecht maakt zijn opwachting in de verdediging: Adryelson. Stevig en hard in de duels scoorde de Braziliaan ook het doelpunt van het weekend met een prachtige volley. Hij wordt vergezeld door Mujaid Sadick, sterk tijdens de belangrijke overwinning van Genk tegen Union.

Aan de flanken, aan de linkerkant, hebben we Daam Foulon. Hij die na een blessure vorige maand meteen zijn beste vorm terugvond en zijn derde doelpunt van het seizoen maakte tegen Dender. Ook terug van een blessure speelt Oscar Gil sterke wedstrijden aan de rechterkant en ook hij scoorde voor OH Leuven in de knotsgekke wedstrijd tegen STVV.

Middenvelders

Zoals vaak dit seizoen neemt een Bruggeling plaats op het middenveld, maar deze keer is het niet Hans Vanaken. Ardon Jashari scoorde en gaf een beslissende assist, daarmee bevestigend dat hij een van de transfers van het seizoen was.

Siebe Schrijvers scoorde op zijn beurt twee doelpunten en leidde OHL naar een overwinning die de Leuvenaars behoedde voor de Relegation Play-offs. Tot slot is Geoffry Hairemans de tweede Malinwa-speler in dit elftal: met een sterke wedstrijd heeft hij zijn belang op het middenveld van KV Mechelen benadrukt. Hij is op 33-jarige leeftijd nog lang niet versleten.

Aanval

Een tweede Bruggeling maakt zijn opwachting in de aanvalslinie: Ferran Jutgla was opnieuw fenomenaal met een doelpunt en twee beslissende passes, een week na zijn twee goals die hem al in het elftal van de 29e speeldag plaatste.

Een andere speler maakt ook een tweede opeenvolgende verschijning in het elftal: Thierry Ambrose, de speler uit Guadeloupe scoorde zijn vierde doelpunt in de laatste drie wedstrijden en hielp Kortrijk om drie zeer belangrijke punten te pakken voor de Relegation Play-offs.

En ondanks de nederlaag moeten we de prestatie en de twee goals van Adriano Bertaccini erkennen: STVV zal zijn doelpunten nodig hebben om zich te handhaven, maar zelfs bij degradatie zal de Waal in 1A blijven, dat lijk nu al zeker.