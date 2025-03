Felice Mazzu moet het ontgelden na scheldtirade

STVV speelt de Relegation Play-offs na de 3-2 nederlaag tegen OHL. Na de match was scheidsrechter Jan Boterberg de Kop-van-Jut. Coach Felice Mazzu had snoeihard uitgehaald na afloop en dat krijgt nu een ferm staartje.

"De VAR riep de scheidsrechter naar het scherm om de penaltyfout van Patris weg te vegen, maar Boterberg ging niet mee in het verhaal. Maandag moet ik dan weer van scheidsrechtersbaas Lardot enige vorm van ‘ja, maar…’ lezen. Het is simpel, men wil ons eruit. Velen weten het, maar schrijven het niet."

Vreselijke tirade niet zonder gevolgen

"Er zijn dit seizoen meermaals beelden geweest van ons gelijk, er zijn fouten tegen de reglementering gemaakt. Maar telkens werd er amper één dag over gesproken en moesten we opnieuw verder. Wie heeft de ballen om te schrijven over wat hier gebeurt mijn mijn club en met mezelf? We worden gefuckt."

"Wie heeft de ballen om hetzelfde te zeggen als ik", prikte Felice Mazzu ook nog naar de pers in een geweldige scheldtirade zondagavond.

Voor het Bondsparket

Daarmee heeft hij ook de integriteit van het Belgisch voetbal en de arbitrage in het gedrang gebracht en dus wil het Bondsparket hem volgens Het Laatste Nieuws laten voorkomen.

Ook de zaak rond Bart Verhaeghe moet nog worden uitgesproken, terwijl ook Chris Coleman en Besnik Hasi de voorbije weken uit hun plaat gingen.