Is er nog iemand verrast? 'Einde van Lamkel Zé in zicht bij STVV na nieuwe fratsen'

Didier Lamkel Zé en Belgische voetbalclubs? Dat is en blijft een heel wisselend verhaal. Overal komt hij met grote trom, maar overal loopt het ook (vrij snel) wel een keertje helemaal verkeerd. Het is bij STVV nu niet anders.

"Didier Lamkel Zé is nu helemaal terug. Tegen zijn ex-club Royal Antwerp FC kon hij scoren én meteen van zich laten spreken." Het zijn woorden die we een maand geleden zelf schreven.

Mentaliteit

"Ik denk niet dat hij luistert Ik heb met hem gespeeld. Het is een heel goede voetballer, over de kwaliteiten wil ik niet discussiëren. Maar zijn mentaliteit past niet in een voetbalploeg”, was Steven Defour toen al heel streng in Extra Time.

Een maand later lijkt Defour het bij het rechte eind te hebben. In de mogelijk belangrijkste week voor STVV - die in aanloop naar de match tegen OH Leuven om zich nu al zeker te redden - daagde hij meermaals niet op voor een training.

Niet in selectie tegen OH Leuven

Coach Felice Mazzu had geen andere keuze dan hem niet in de wedstrijdkern op te nemen. Na zeven basisplaatsen zat hij vorige week op de bank voor De Kanaries. Hij scoorde nog wel zijn vierde goal, maar deze week liep hij er de kantjes vanaf.

Het zou volgens diverse kranten niet de eerste keer zijn dat hij te laat of niet op training was. De vraag is of hij de komende zes speeldagen in de Relegation Play-offs een ander gezicht kan laten zien en zo STVV alsnog kan redden. Of loopt het verhaal helemaal in mineur af?