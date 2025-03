Mission impossible? 'Liverpool heeft een plan en wil onmogelijke opdracht waarmaken door Braziliaanse sterkhouder van Real Madrid naar Anfield Road te halen'

Liverpool FC heeft een héél ambitieuze transfer in gedachten. De Engelsen willen Rodrygo uit het Estadio Santiago Bernabeu lokken. Het plan is ondertussen al afgeklopt.

Liverpool FC speurt de transfermarkt af voor aanvallende versterking. Vooral de onwetendheid over een verlengd verblijf van Mo Salah - de Egyptenaar is na dit seizoen transfervrij en laat niet in zijn kaarten kijken - zorgt ervoor dat The Reds zich willen voorbereiden.

De Engelse media weten dat The Reds de pijlen op Rodrygo richten. Al wordt dat geen eenvoudige missie. De 24-jarige Braziliaan is één van de sterkhouders van De Koninklijke én heeft een lopend contract tot medio 2028.

Héél dure vogel en géén soldenverkoop

Bovendien is Rodrygo met een geschatte marktwaarde van honderd miljoen euro (Transfermarkt, nvdr.) een dure vogel. We kunnen het ons overigens niet inbeelden dat Florentino Perez zinnens is om een soldenverkoop te houden.

Al heeft Liverpool een troefkaart achter de hand. Real Madrid informeerde eerder al (informeel) naar de voorwaarden van Ibrahima Konaté. In hun zoektocht naar defensieve versterking was De Koninklijke uitgekomen bij de 21-voudig Frans international.

Ruildeal én geldsom

The Reds hopen dan ook dat Real Madrid bereid is om te praten over een ruildeal. Al beseft Liverpool héél goed dat er bovenop zo'n ruil ook nog een serieuze geldsom richting Spaanse hoofdstad zal moeten gaan.