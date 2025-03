Anderlecht zet alles op alles voor hem, belangrijke speler weigert zelfs selectie voor zijn land: hij moet de joker in de play-offs worden

Bij Anderlecht gaan ze er alles aan doen om zoveel mogelijk spelers tegen de start van de play-offs klaar te krijgen. Belangrijke spelers zoals Kasper Dolberg en Yari Verschaeren. Maar in de ogen van David Hubert mag daar gerust een derde aan toegevoegd worden qua belangrijkheid: Majeed Ashimeru.

Hubert geeft zijn spelers in totaal ook vijf dagen vrij om de batterijen op te laden. Hij moet zes spelers - César Huerta (Mexico), Jan-Carlo Simic (Servië), Moussa N’Diaye (Senegal), Lucas Hey (Denemarken U21), Keisuke Goto (Japan U21) en Ali Maamar (Marokko U21) - missen met interlandverplichtingen.

Selectie geweigerd

Opvallend daarbij: Majeed Ashimeru was ook opgeroepen voor Ghana, maar heeft die selectie geweigerd. De 27-jarige middenvelder wil deze keer geen risico's lopen. Hij is al verschillende keren geblesseerd teruggekomen van internationale opdrachten en Hubert heeft hem duidelijk gemaakt dat hij op hem rekent in de play-offs.

Een speler die dit seizoen nog maar een beperkte bijdrage had met 557 gespeelde minuten in 19 matchen. Waarom dan? Omdat Ashimeru de speler is die het meeste energie brengt als hij op het veld staat. Eén van de weinige spelers in de kern die een match kan laten kantelen door zijn inbreng. Niet voor niets verlengde Fredberg vorig seizoen zijn aflopend contract nog tot 2027. De kwaliteit is er altijd geweest.

Dit seizoen miste hij echter weeral 23 matchen met een spierscheur. Dat is de rode draad doorheen zijn verblijf bij Anderlecht: blessures. Elke trainer die hij intussen gehad had bij paars-wit zal hetzelfde zeggen: "Als hij fit was gebleven, was hij altijd een basisspeler geweest."

Energiestoot

De voorbije matchen kreeg hij een paar invalbeurten en tegen Cercle maakte hij op een kwartiertje mee het definitieve verschil met ook zijn eerste assist van het seizoen. "We moeten hem nog limiteren, intomen", grijnsde Hubert toen we hem ernaar vroegen. "We hebben op de rem moeten gaan staan. De komende veertien dagen gaan we proberen hem naar meer minuten te begeleiden."

Ashimeru wordt belangrijk. Niet als basisspeler, maar wel als invaller als het team een energiestoot nodig zal hebben. In die optiek is hij één van de belangrijkste spelers eens fit. Want ook zijn visie en passing zijn van het beste wat ze hebben in Neerpede. Enkel... hij zou nu wel eens 11 matchen blessurevrij moeten blijven.