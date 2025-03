Ondanks turbulent seizoen ziet Patrick Goots het toch goed komen met JPL-club: "Ik beschouw hen als een serieuze kandidaat om de Europe Play-offs te winnen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na een veelbelovende start van het seizoen is analist Patrick Goots kritisch over de prestaties van KV Mechelen. Toch blijft hij Malinwa zien als een serieuze kandidaat om de Europe Play-offs te winnen.

Goots had aan het begin van het seizoen grote verwachtingen van KV Mechelen. "Wat Cercle Brugge vorig seizoen realiseerde, had Mechelen ook moeten kunnen", zegt Goots in de Gazet van Antwerpen. Hij geloofde immers dat KV Mechelen de Champions' Play-offs zou halen.

Toch gebeurde er iets in Mechelen waardoor Malinwa veel punten verspilde door domme fouten en doelpunten in het slot van de wedstijd. Ook de uitspraken van Besnik Hasi deden de club volgens de analist geen deugd.

Toen Fred Vanderbiest overnam na het vertrek van Hasi, veranderde er volgens de analist iets in het team. "Toen Vanderbiest overnam, keerde het geloof en de over-mijn-lijk-mentaliteit terug."

Toch vond Goots de euforie na het behalen van de redding op Charleroi misplaatst. “Die hoerastemming vind ik passen bij Dender, maar niet bij Mechelen."

Ondanks de teleurstellingen blijft Goots geloven in de kansen van Mechelen voor Europees voetbal. "Ik beschouw Mechelen als een serieuze kandidaat om de Europe Play-offs te winnen", besluit hij.