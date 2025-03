Peter Vandenbempt snoeihard voor drie Belgische clubs: "Zal spectaculair omhoog moeten"

KRC Genk mag in polepositie de Champions' Play-offs aanvatten. Ook Club Brugge en Union SG worden nog genoemd als titelkandidaten, de andere teams moeten vooral de strijd om Europees voetbal tegen elkaar aangaan.

De resultaten van RSC Anderlecht, Antwerp en KAA Gent op de slotspeeldag waren wisselend: een overwinning voor paars-wit, een gelijkspel voor The Great Old en een nederlaag voor de Buffalo's.

Spectaculair niveauverschil nodig?

Maar het spel was in alledrie de wedstrijden niet echt om over naar huis te schrijven. "Ik zag vooral reddingen van Coosemans in de samenvatting, ook al zag ik de hele wedstrijd niet", aldus Peter Vandenbempt in de gelijknamige podcast.

Jan Vertonghen benoemde de zaken ook heel duidelijk. "Vorig jaar verloor Anderlecht op de laatste speeldag tegen Kortrijk en dat anderhalve punt kwamen ze te kort in de titelstrijd, dus dan is dit al beter. Op papier doen ze mee voor plaats twee, maar het niveau zal spectaculair moeten opgekrikt worden."

Antwerp en Gent ook niet goed

Ook Gent en Antwerp maakten geen indruk op Vandenbempt: "Het is niet te geloven van Gent. Het was een verrassende uitschuiver, na een paar goede wedstrijden en resultaten onder Milicevic."

"Antwerp stelde nog een keertje teleur. Er is geen Ulderink-effect. Ze voetbalden niets bij elkaar, zoveel technische fouten, ... En een zoekende trainer en als het dan ook nog een poos zonder Alderweireld zou moeten? Ze moeten nog zeven stappen vooruit zetten."